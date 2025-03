Huishoudens kunnen in 2025 tot € 220 besparen op hun sluipverbruik

Elektrische apparaten zoals computers, gameconsoles, en internetmodems verbruiken altijd stroom, ook in de stand-by modus. Door dit zogenaamde sluipverbruik te verminderen, kunnen huishoudens flink besparen op hun energiekosten. Uit onderzoek van energieleverancier UnitedConsumers blijkt dat de besparing in 2025 kan oplopen tot wel € 220.

Kleine moeite, grote besparing

Op basis van de huidige stroomprijs kunnen huishoudens tot wel €220 per jaar besparen door sluipverbruik te verminderen. "Met een paar kleine aanpassingen in je dagelijkse routine, zoals het volledig uitschakelen van apparaten, kun je jaarlijks flink besparen. Dat geld kun je beter ergens anders aan besteden!" aldus Dirk Mutsaers, energie expert bij UnitedConsumers.

Gemiddeld 692 kWh sluipverbruik per jaar

“Veel mensen realiseren zich niet dat hun apparaten ook in stand-by modus energie verbruiken. Dit sluipverbruik kan op jaarbasis flink in de kosten lopen," zegt Mutsaers.” Opgeteld verspillen Nederlandse huishoudens gemiddeld 692 kWh per jaar aan sluipverbruik. Dat is iets meer dan een kwart van het totale gemiddelde stroomverbruik per jaar.

Meest voorkomende apparaten met sluipverbruik

Natuurlijk zijn er meerdere apparaten verantwoordelijk voor het sluipverbruik binnen je huis. Wil je weten welke apparaten het meest verbruiken? UnitedConsumers heeft gekeken naar wat de meest voorkomende apparaten aan sluipverbruik verbruiken.

Over dit onderzoek

In dit onderzoek berekende UnitedConsumers hoeveel een gemiddeld huishouden kan besparen door sluipverbruik te verminderen. Er werd gekeken naar het sluipverbruik van de meest voorkomende elektrische apparaten. Vervolgens werd er berekend hoeveel huishoudens kunnen besparen op basis van de huidige stroomprijs van € 0,3171 per kWh (op 13 maart 2025, bij een 1-jarig vast energiecontract).