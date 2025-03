Weinig armoede onder agrarische huishoudens

In 2022 was 0,7 procent van de agrarische huishoudens arm. Ze waren daarmee minder vaak arm dan een gemiddeld huishouden in Nederland (4,0 procent) en huishoudens van zelfstandig ondernemers (3,3 procent). Het percentage agrarische huishoudens dat te maken heeft met armoede is niet veel veranderd de laatste jaren. Dat blijkt uit cijfers die zijn berekend met de nieuwe armoedemethode die het CBS samen met het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft ontwikkeld.

In 2022 waren 400 van de 56 duizend agrarische huishoudens arm. Armoede hoeft niet blijvend te zijn. Om na te gaan of sprake is van langdurige armoede, wordt gekeken naar de laatste drie jaren. In 2022 was 0,1 procent van de agrarische huishoudens gedurende de laatste drie jaren arm.



Langdurige armoede onder agrarische huishoudens was lager dan bij een gemiddeld Nederlands huishouden (1,5 procent) en ook lager dan gemiddeld bij huishoudens van zelfstandig ondernemers (0,9 procent).

Agrarische huishoudens hebben meer te besteden

Agrarische huishoudens hadden in 2022 een gemiddeld besteedbaar inkomen van 88,2 duizend euro. Dit is meer dan het gemiddelde van alle huishoudens in Nederland (51,2 duizend euro per jaar), en dat van huishoudens van zelfstandig ondernemers (71,8 duizend euro).

Het gemiddeld inkomen van agrarische huishoudens was in 2022, gecorrigeerd voor de prijsontwikkeling, 1 procent hoger dan een jaar eerder en 14 procent hoger dan in 2020.

Onderneming grootste inkomensbron agrarische huishoudens

Van het totale inkomen dat agrarische huishoudens samen hebben, was 64 procent afkomstig uit ondernemingsactiviteiten, 27 procent uit werk als werknemer (loon) en 9 procent uit ontvangen uitkeringen en pensioen.



Voor huishoudens van zelfstandig ondernemers werd 53 procent van het inkomen verdiend uit de onderneming, 38 procent uit loon en werd 8 procent ontvangen uit uitkering of pensioen.