Nederland grootste EU-goederenimporteur uit Mercosur-landen

Nederland importeerde in 2024 voor 13,6 miljard euro uit Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay en dat is meer dan elk ander EU-land. Dit meldt het CBS vrijdag.

Grootste deel weer uitgevoerd

'Het grootste deel van deze import voert Nederland weer uit naar andere landen', aldus de het CBS op basis van diverse cijfers over de handel met deze vier Mercosur-landen, samengesteld op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Handelsakkoord gesloten

Op 6 december 2024 hebben de Europese Unie (EU) en Mercosur een handelsakkoord gesloten. Dit moet wel nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de EU-lidstaten.

Nederland grootste EU-afnemer

In 2024 was Nederland de grootste EU-afnemer van goederen uit Brazilië, Argentinië en Uruguay en de op één na grootste EU-afnemer van goederen uit Paraguay. Verder is Nederland de derde grootste EU-exporteur naar de Mercosur-landen, na Duitsland en Italië. Zo is Nederland de derde EU-exporteur naar Brazilië en Argentinië en de vijfde naar Uruguay en Paraguay. De vier Mercosur-landen hebben samen een aandeel van 1,8 procent in de totale Nederlandse goederenimport en een aandeel van 0,7 procent in de totale Nederlandse goederenexport.