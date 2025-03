Kunstenaars minder vaak tevreden over hun inkomen dan gemiddeld

Een meerderheid van de zelfstandige kunstenaars (63 procent) is tevreden over hun inkomen. Dat is minder vaak dan gemiddeld onder alle zelfstandig ondernemers (78 procent). Ook bij kunstenaars in loondienst is dit het geval: 71 procent van hen is tevreden met hun salaris, tegen 76 procent onder alle werknemers. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

In de periode 2021/2023 werkten per jaar gemiddeld 194 duizend mensen als kunstenaar in de baan waarin zij de meeste uren maakten. Dat betekent dat 1 op de 50 werkenden een kunstenaar was. Dit blijkt uit de Monitor Kunstenaars en andere werkenden met een creatief beroep, editie 2025, die het CBS maakte op verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Bijna 6 op de 10 kunstenaars werkt als zelfstandige

De meeste kunstenaars (56 procent) werkten als zelfstandige zonder personeel (zzp’er), bijvoorbeeld als grafisch ontwerper, multimedia-ontwerper, architect of auteur. Een kleiner deel (3 procent) was een zelfstandige met personeel. Van alle werkenden was 15 procent een zelfstandige en had de meerderheid (56 procent) juist een vast dienstverband als werknemer.

Ruim kwart kunstenaars met inkomen onder 20 duizend euro

Kunstenaars hebben in verhouding een laag persoonlijk inkomen. In 2021/2023 had ruim een kwart van alle kunstenaars (27 procent) een brutojaarinkomen van minder dan 20 duizend euro. Onder alle werkenden was dat 19 procent. Ook bij de hoogste inkomens is een verschil te zien: 16 procent van de kunstenaars verdiende minimaal 80 duizend euro, terwijl dit bij het totaal aantal werkenden 23 procent was.