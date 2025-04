CBS schat inflatie in maart 3,7 procent bij snelle raming

'Bij de snelle raming was de inflatie in maart 3,7 procent', zo meldt het CBS dinsdag.

Nog onvolledige brongegevens

'Deze raming is berekend op basis van nog onvolledige brongegevens. In februari was de inflatie 3,8 procent', aldus het CBS.

CPI

De inflatie wordt elke maand gemeten als de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar. De CPI geeft ook inzicht in de prijsontwikkeling in vergelijking met een maand eerder. Bij de snelle raming stegen de prijzen voor consumenten in maart 2025 met 0,4 procent ten opzichte van februari 2025.