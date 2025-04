Bijna 80% van autoschades in Q1 2025 veroorzaakt door aanrijdingen

De eerste drie maanden van 2025 zitten erop en één ding valt op in autoschadeland: aanrijdingen zorgen voor het grootste aantal schadeclaims. Maar liefst 78% van de gemelde schades zijn veroorzaakt door een aanrijding. Dit blijkt uit onderzoek van UnitedConsumers, vergelijker op het gebied van autoverzekeringen, naar de schades die bij hen gemeld zijn in het eerste kwartaal van 2025.

Uit het onderzoek blijkt dat aanrijding veruit de meest gemelde schadevorm is. Wel is het goed om te weten dat een aanrijding niet altijd tussen twee auto’s plaatsvindt; je kunt bijvoorbeeld ook tegen een paaltje botsen. Volgens Jorg van Rijn, expert in autoverzekeringen bij UnitedConsumers, zijn druk verkeer, onoplettendheid en wisselende weersomstandigheden de belangrijkste oorzaken van de aanrijdingen.

Door wie wordt schade door aanrijding vergoed?

Of schade door aanrijding vergoed wordt, hangt af van jouw autoverzekering.

- WA verzekering: schade aan andere auto's wordt vergoed. Als je de aanrijding zelf veroorzaakt, moet je de kosten zelf betalen.

- WA beperkt casco: schade aan andere auto's wordt vergoed. Als je de aanrijding zelf veroorzaakt, moet je de kosten zelf betalen.

- All risk: schade aan zowel jouw eigen auto als die van een ander wordt vergoed. Het maakt in dit geval dus niet uit wie de aanrijding heeft veroorzaakt.

Schade wel of niet claimen bij de verzekeraar?

Niet elke aanrijding leidt tot enorme schade. Een zacht contact bij het wegrijden kan soms enkel een kras of een lichte deuk veroorzaken. Weeg bij kleine schades af of het melden bij de verzekeraar echt nodig is. Zo voorkom je dat je onnodig terugzakt in je schadevrije jaren.

Wat betekent dit voor automobilisten?

"Het is belangrijk om een passende autoverzekering af te sluiten," adviseert van Rijn. "Zo lopen bestuurders met een WA verzekering of WA beperkt casco verzekering het risico op hoge kosten bij een zelf veroorzaakte schade. Overweeg daarom of een WA beperkt casco of all risk verzekering beter bij je past."