CBS: Cao-lonen 5,5 procent gestegen eerste kwartaal 2025

In het eerste kwartaal van 2025 waren de cao-lonen (uurloon inclusief bijzondere beloningen) 5,5 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit meldt het CBS donderdag op basis van nieuwe cijfers.

Cao-loonstijging afgenomen

'Sinds het derde kwartaal van 2024, waarin de cao-loonstijging met 6,9 procent de hoogste in ruim veertig jaar tijd was, is de cao-loonstijging afgenomen. Gecorrigeerd voor inflatie waren de lonen in het eerste kwartaal 1,8 procent hoger', aldus het CBS.

Loonstijging particuliere bedrijven het grootst

In de sector particuliere bedrijven namen de cao-lonen met 5,7 procent het sterkst toe. Bij de sector overheid zijn de lonen in het eerste kwartaal van 2025 het minst gestegen; 4,7 procent vergeleken met een jaar eerder. Bij de gesubsidieerde instellingen stegen de lonen met 5,4 procent.

Zorg

Het merendeel van de zorg valt onder de sector gesubsidieerde instellingen. Bij een aantal grote cao’s in de zorg (o.a. verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg (kortweg VVT); ziekenhuizen; gehandicaptenzorg en GGZ) ontbreken nieuwe definitieve cao-akkoorden. Er ligt inmiddels wel een voorlopig akkoord bij deze cao’s waarover in april gestemd gaat worden. Het percentage afgesloten cao’s in de gesubsidieerde sector ligt hierdoor op 41 procent.

Sterkste loonstijging in informatie en communicatie

In de bedrijfstak informatie en communicatie stegen de cao-lonen in het eerste kwartaal van 2025 met 9,6 procent het meest. De bedrijfstak overige dienstverlening (o.a. textielverzorging, kappers en uitvaartbranche) is met 8,8 procent ook een van de grootste stijgers in het eerste kwartaal.

Verhuur en handel van onroerend goed

In de bedrijfstak verhuur en handel van onroerend goed (woningcorporaties) bleven de cao-lonen gelijk. Een jaar eerder was de loonstijging in deze bedrijfstak juist nog het hoogst. In de gezondheidszorg is voor het merendeel van de cao’s begin 2025 geen nieuw definitief akkoord bereikt. Hierdoor ontbreken de loongegevens voor deze bedrijfstak in het eerste kwartaal van 2025.