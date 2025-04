Miljoenen voor de Staatskas door datalek Panama Papers

Door het datalek kregen journalisten ruim 11 miljoen documenten in handen van het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca. Hieruit bleek dat politici, beroemdheden en rijke zakenmensen via een constructie en brievenbusfirma’s op de Kaaimaneilanden en Panama de belastingdienst ontweken en zo geld verborgen hielden.

Journalist Gaby de Groot zegt tegenover BNR: 'Het prettige aan een belastingparadijs is niet alleen dat er geen belasting wordt betaald, maar ook dat aandeelhouders zijn afgeschermd. Op die manier kun je vermogen verstoppen voor de fiscus.'

Of de 33 miljoen een puntje van de ijsberg is of dat er nog meer geld opduikt is de vraag. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan.