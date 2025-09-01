Opnieuw meer mensen in de bijstand

Zowel het aantal bijstandsontvangers onder de 27 jaar als het aantal bijstandsontvangers tussen de 27 en 45 jaar nam toe. Dit blijkt uit nieuwe voorlopige kwartaalcijfers van het CBS. Het aantal bijstandsontvangers stijgt sinds het derde kwartaal van 2023. Daarvoor daalde het aantal mensen met een bijstandsuitkering juist ruim twee jaar lang. Het huidige aantal bijstandsontvangers ligt daardoor nog onder de piek van begin 2021.