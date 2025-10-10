CBS: september 26 procent minder faillissementen dan een jaar eerder

In september zijn, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 276 bedrijven failliet verklaard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. 'Dat zijn 97 minder faillissementen dan in dezelfde periode een jaar eerder, een daling van 26 procent', aldus het CBS. Ten opzichte van augustus is het aantal faillissementen gedaald met 1 procent.

Faillissementsgraad lager dan een jaar eerder

De faillissementsgraad kwam in september uit op 7,5. Een jaar eerder werden er per 100 duizend bedrijven 10,3 bedrijven failliet verklaard. In augustus 2025 was de faillissementsgraad 7,6.

Trend licht dalend sinds najaar 2024

Sinds de start van de reeks in 2015 piekte de faillissementsgraad in maart 2015 met 24,8. Daarna zette een daling in en in augustus 2021 werd met 3,4 een laagterecord bereikt. Vervolgens liep het aantal faillissementen per 100 duizend bedrijven tot 2024 weer op. Daarna stabiliseerde de faillissementsgraad tot het najaar van 2024. Sindsdien is de trend licht dalend.

Faillissementsgraad het hoogst in de horeca

Niet voor zittingsdagen gecorrigeerd werden in september relatief gezien de meeste faillissementen uitgesproken in horeca. Per 100 duizend bedrijven in de horeca gingen er 46,7 failliet, een jaar eerder waren dat er 28,8.