Werkloosheid stijgt naar hoogste percentage in afgelopen 4 jaar: 4,0 procent

In september 2025 waren er 409.000 werklozen. 'Hiermee was 4,0 procent van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar werkloos, het hoogste percentage in vier jaar', zo meldt het CBS donderdag op basis van nieuwe cijfers.

25-plussers

'Het aantal werklozen is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 8.000 per maand gestegen. Er waren vooral meer 25-plussers werkloos. UWV registreerde eind september 187.000 lopende WW-uitkeringen', aldus het (CBS).

Pensioen, ziekte of arbeidsongeschiktheid

Naast de 409.000 werklozen waren er in september 3,2 miljoen mensen die niet kortgeleden naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar waren. Dit zijn vooral mensen die met pensioen zijn, of niet kunnen werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het aantal mensen buiten de beroepsbevolking nam de afgelopen drie maanden met gemiddeld 9.000 per maand af. Het aantal mensen met betaald werk nam met gemiddeld 4.000 per maand toe.

UWV: aantal WW-uitkeringen bleef in september vrijwel gelijk

Eind september telde UWV 187.400 WW-uitkeringen. Daarmee bleef het aantal WW-uitkeringen nagenoeg gelijk aan dat van een maand eerder. Er kwamen in september 19.900 nieuwe uitkeringen bij en er werden 19.900 WW-uitkeringen beëindigd. In vergelijking met een jaar geleden nam het aantal WW-uitkeringen toe met 15.100 (+8,8 procent). In alle sectoren kwamen er WW-uitkeringen bij, met uitzondering van de uitzendbedrijven. In deze sector nam het aantal WW-uitkeringen af (-2,4 procent). Het aantal WW-uitkeringen nam het meest toe bij de overheid (+24,2 procent) en in de overige industrie (+21,8 procent).

Meer 25-plussers werkloos

Ten opzichte van een jaar geleden is de werkloosheid vooral hoger onder 25-plussers. In september 2024 was 3,1 procent van de 25- tot 45-jarigen werkloos, dat is gestegen naar 3,4 procent in september 2025. Bij 45-plussers gaat het om een toename van 2,1 naar 2,6 procent. In dezelfde periode is bij jongeren van 15 tot 25 jaar de werkloosheid iets gedaald van 9,0 naar 8,8 procent van de beroepsbevolking.