65-jarige in 2031 leeft naar verwachting nog 21 jaar

Toekomstige AOW-leeftijd vaststellen

'Dit betekent dat iemand van 65 jaar in 2031 naar verwachting nog 21 jaar te leven heeft. Beleidsmakers gebruiken dit cijfer om de toekomstige AOW-leeftijd vast te stellen', aldus het CBS.

'Iets lager'

De levensverwachting in 2031 valt in de nieuwste prognose iets lager uit dan in de prognose van 2024, toen deze op 21,08 jaar werd geschat. Bij het berekenen van deze prognoses kijkt het CBS naar de ontwikkeling van de levensverwachting in het verleden, en hoe goed eerdere verwachtingen uitkwamen.

Coronapandemie

Tijdens de coronapandemie overleden meer mensen dan voor de pandemie werd verwacht. Deze toename in sterfte zorgde voor een lagere levensverwachting. Sinds 2022 neemt de levensverwachting weer toe, maar het herstel gaat langzamer dan gedacht. Daarom is de prognose nu naar beneden bijgesteld. De prognose beschrijft de meest waarschijnlijke ontwikkeling, maar er zijn ook onzekerheden. Meer hierover staat in de laatste alinea van dit bericht.

AOW-leeftijd gebaseerd op CBS-prognose

De prognose van het CBS wordt gebruikt om de toekomstige AOW-leeftijd vast te stellen, zoals bepaald in de Algemene Ouderdomswet (AOW, art. 7a). Volgens deze wet is de AOW-leeftijd voor 2024 tot en met 2027 vastgesteld op 67 jaar. En voor 2028 tot en met 2030 op 67 jaar en 3 maanden. Aan de hand van de prognose van de levensverwachting van 65-jarigen in 2031 zal de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de AOW-leeftijd voor 2031 vaststellen.

Sinds begin coronapandemie lagere levensverwachting

De levensverwachting van 65-jarigen steeg van 14,3 jaar in 1950 naar 20,1 jaar in 2019. De toename gaat niet elk jaar even snel. In Nederland, maar ook in andere West-Europese landen, nam de levensverwachting tussen 2012 en 2018 minder snel toe. Door de hogere sterfte tijdens de coronapandemie daalde de levensverwachting van 65-jarigen in zowel 2020 als 2021 naar 19,5 jaar. In 2022 nam de levensverwachting weer toe naar 19,7 jaar, en in 2024 naar 19,9 jaar. Voor de toekomst wordt verwacht dat de levensverwachting verder toeneemt, tot 21,02 jaar in 2031. De levensverwachting voor vrouwen is hoger dan die voor mannen. In 2024 was het verschil op 65-jarige leeftijd 2,0 jaar. Mannen hebben weer de levensverwachting bereikt die zij in 2019 hadden, maar vrouwen nog niet.