Koopwoningen in september 7 procent duurder dan jaar eerder

In september 2025 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 7,0 procent hoger dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS woensdag.

Gemiddeld prijsniveau gelijk

Ten opzichte van augustus 2025 bleef het gemiddelde prijsniveau in september gelijk. De prijsontwikkelingen in dit bericht zijn gebaseerd op de prijsindex van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

Prijsniveau koopwoningen hetzelfde als in augustus

Ten opzichte van augustus 2025 is de prijsindex bestaande koopwoningen in september 2025 gelijk gebleven. De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juli 2022 een piek. Daarna sloeg de trend om en daalde de prijsindex enige tijd. Sinds juni 2023 is de trend echter weer stijgend. In september lagen de prijzen gemiddeld 14,0 procent hoger dan bij de vorige piek in juli 2022.

Meer transacties bestaande koopwoningen in september

Het Kadaster maakte bekend dat het in september 21 934 woningtransacties registreerde. Dat is 24,5 procent meer dan een jaar eerder. In de eerste negen maanden van 2025 zijn 171 468 woningen verkocht, 17 procent meer dan een jaar eerder.

Gemiddelde transactieprijs september: 489.072,- euro

In september was de gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning 489.072,- euro. NB Voor het bepalen van prijsontwikkelingen van bestaande koopwoningen wordt niet de transactieprijs, maar de prijsindex gebruikt. Bij de berekening van de prijsindex wordt rekening gehouden met kwaliteitsverschillen tussen koopwoningen. In de gemiddelde transactieprijs zit geen kwaliteitscorrectie.