CBS: Consumptie huishoudens met bijna 1 procent gegroeid in september

In september 2025 hebben huishoudens 0,8 procent meer goederen en diensten aangeschaft dan in september 2024, zo meldt het CBS. 'Ze kochten vooral meer diensten', aldus het CBS.

CBS Consumptieradar

De consumptiecijfers betreffen volumecijfers. Dat wil zeggen dat ze zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen. Daarnaast is ook voor veranderingen in de samenstelling van de koopdagen gecorrigeerd. Volgens de CBS Consumptieradar waren de omstandigheden voor de consumptie in oktober minder ongunstig dan in september.

Meer diensten

Consumenten hebben in september 1,2 procent meer diensten afgenomen. Ze hebben, voor prijsveranderingen gecorrigeerd, vooral meer uitgegeven aan vervoer en communicatie, en recreatie en cultuur dan in september 2024. Bestedingen aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen door huishoudens uit.

Meer elektrische apparaten en kleding aangeschaft

Consumenten hebben in september 0,2 procent meer duurzame goederen aangeschaft dan in september 2024. Ze kochten vooral meer elektrische apparaten en kleding. Aan voedings- en genotmiddelen hebben huishoudens 0,3 procent minder besteed, voor prijsveranderingen gecorrigeerd, dan in september 2024. Ten slotte hebben huishoudens in september 0,4 procent meer overige goederen (zoals producten voor persoonlijke verzorging en energie) verbruikt.