Belastingdruk huishoudens gedaald van 15 naar 12 procent sinds 2011

Huishoudens betaalden in 2024 in doorsnee 12,3 procent van het bruto huishoudensinkomen aan inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. In 2011 was dit nog 15,4 procent. Tweeverdieners en gepensioneerden hebben de laagste belastingdruk. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe gegevens over inkomen en vermogen.

De belastingdruk huishoudens bestaat uit de betaalde inkomstenbelasting en de ingehouden premies voor de volksverzekeringen Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene nabestaandenwet (Anw) en Wet langdurige zorg (Wlz). Dit wordt uitgedrukt als een percentage van het bruto huishoudensinkomen. De cijfers komen uit het Integraal Inkomens en Vermogensonderzoek.

Belastingdruk van 25 procent voor hoogste inkomens

Nederland heeft een progressief belastingsysteem, waardoor hogere inkomens relatief meer belasting af moeten dragen. Bij de tien procent met de hoogste bruto-inkomens bedraagt de belastingdruk 24,9 procent van het bruto huishoudensinkomen in doorsnee, ook wel de mediaan genoemd.

De tien procent met de laagste bruto-inkomens dragen vaak geen inkomen af aan de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen doordat hun inkomen te laag is. Zij hebben wel een relatief hoge druk van indirecte belastingen, zoals de BTW. De druk van deze belastingen is niet meegenomen in deze analyse.

Voor bijna alle inkomensgroepen ligt de mediane belastingdruk lager dan in 2014. Alleen voor de hoogste inkomensgroep is de druk iets hoger.