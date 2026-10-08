CBS: Consumptie huishoudens met ruim 2 procent gegroeid in augustus

Huishoudens hebben in augustus 2,1 procent meer geconsumeerd dan in augustus 2025. 'Ze hebben vooral meer goederen gekocht. In juli groeide de consumptie met 1,2 procent', zo meldt het CBS donderdag.

September iets ongunstiger

De consumptiecijfers betreffen volumecijfers. Dat wil zeggen dat ze zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen. Daarnaast is ook voor veranderingen in de samenstelling van de koopdagen gecorrigeerd. De omstandigheden voor de consumptie waren in september iets ongunstiger dan in augustus.

Meer duurzame goederen gekocht

In augustus hebben consumenten 5,5 procent meer duurzame goederen gekocht dan in augustus 2025. Ze kochten vooral meer auto’s, elektrische apparaten en spullen voor de woning. Aan voedingsmiddelen gaven ze, voor prijsveranderingen gecorrigeerd, 2,1 procent meer uit dan een jaar eerder. Verder hebben huishoudens in augustus 0,1 procent minder overige goederen (vooral minder motorbrandstoffen) verbruikt.

Meer diensten afgenomen

Consumenten hebben 1,4 procent meer diensten afgenomen dan in augustus 2025. Ze hebben vooral meer uitgegeven, voor prijsveranderingen gecorrigeerd, aan vervoer en communicatie, medische diensten, recreatie en cultuur, huisvesting en in de horeca. Bestedingen aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen door huishoudens uit.