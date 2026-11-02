Detailhandel zet 2,7 procent meer om in september

In september zette de detailhandel 2,7 procent meer om dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de nieuwste cijfers. Het verkoopvolume, de verkochte hoeveelheid, steeg met 1,8 procent. De omzet van winkels in de non-foodsector was 4,6 procent hoger. De omzet van winkels in de foodsector daalde met 0,5 procent. Online is 4,5 procent meer omgezet.

Bij de omzetcijfers is rekening gehouden met het aantal koopdagen in september. Op sommige dagen van de week wordt meer verkocht dan op andere dagen. Zonder de correctie was de omzet van de detailhandel 3,3 procent hoger dan in september 2025.

Omzet food-sector 0,5 procent lager

De omzet van speciaalzaken groeide met 3,1 procent terwijl supermarkten in september 1,0 procent minder hebben omgezet dan in september 2025. Het verkoopvolume was 0,2 procent lager dan een jaar eerder.

Omzet non-food groeit met 4,6 procent

De omzet van de non-food (inclusief online verkopen) groeide in september 2026 met 4,6 procent. Er werd 2,7 procent meer verkocht dan een jaar eerder.

Bijna alle deelbranches in de non-food hebben in september meer omgezet dan een jaar eerder. Winkels in recreatieartikelen hadden de meeste groei: hun omzet steeg met bijna 8 procent. Daarna volgden de drogisterijen, die 6,4 procent meer hebben omgezet dan dezelfde periode een jaar eerder. Alleen meubels en woninginrichting hadden een lagere omzet dan in september 2025.

Online opnieuw meer omgezet

In september 2026 was de online omzet 4,5 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Webwinkels (met als hoofdactiviteit verkoop via internet) boekten 5,0 procent meer omzet dan in september 2025. De online omzet van winkels, waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is (multichannelers), was 3,7 procent hoger.

In alle deelbranches was de online omzet in september hoger dan een jaar eerder. Winkels in consumentenelektronica hadden, met 7,2 procent, de sterkste omzetstijging. Winkels in kleding en modeartikelen volgden met een omzetgroei van bijna 5 procent. De omzetstijging van winkels in voedingsmiddelen en drogisterijen was het laagst (2,9 procent).