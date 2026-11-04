Inflatie in oktober 3,7 procent bij snelle raming

De inflatie in oktober 2026 was 3,7 procent bij de snelle raming, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze raming is berekend op basis van nog onvolledige brongegevens. In september 2026 was de inflatie 3,4 procent.

De inflatie wordt elke maand gemeten als de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar. De CPI geeft ook inzicht in de prijsontwikkeling in vergelijking met een maand eerder. Bij de snelle raming stegen de prijzen voor consumenten in oktober met 0,7 procent ten opzichte van september.

Prijsontwikkelingen op korte termijn

Bij de snelle raming stegen de prijzen voor consumenten in oktober met 0,7 procent ten opzichte van september. In de afgelopen tien jaar waren de prijzen in oktober gemiddeld 0,5 procent hoger dan de prijzen in september. Een kanttekening bij een vergelijking tussen twee opeenvolgende maanden in het jaar is dat rekening moet worden gehouden met de invloed van het seizoen. Zo is kleding tijdens de uitverkoop goedkoper. De prijzen zijn dan tijdelijk lager, maar dit is geen structurele prijsdaling.