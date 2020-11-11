Sterkste toename prijzen bestaande koopwoningen in Oost- en Noord-Nederland

De prijzen van bestaande koopwoningen waren in het derde kwartaal van 2026 in de meeste gemeenten hoger dan een jaar eerder. De prijsstijging was het grootst in Woudenberg, de grootste daling was in Best. Dit blijkt uit nieuwe analyses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

Huizenprijzen Woudenberg bijna 15 procent gestegen

De prijsstijging van bestaande koopwoningen was in het derde kwartaal van 2026 het grootst in Woudenberg met 14,6 procent, gevolgd door Oldebroek (14,1 procent) en Asten (14,0 procent).

Gemiddeld waren de prijzen van bestaande koopwoningen het derde kwartaal 3,4 procent hoger dan een jaar eerder.

Huizenprijzen in Best bijna 5 procent lager

In dertien gemeenten waren de huizenprijzen lager, terwijl er in het vorige kwartaal zes gemeenten waren met een prijsdaling. De grootste daling was in Best, daar daalden de prijzen met 4,6 procent, gevolgd door Hillegom met 4,4 procent en Texel met 3,6 procent.

Prijsstijging vlakt af

De landelijke prijzen van bestaande koopwoningen bereikten halverwege 2022 een piek. Daarna daalden de transactieprijzen, tot halverwege 2023. In de meeste grotere gemeenten was dit het geval. Doordat in de afgelopen kwartalen de prijzen weer zijn gestegen, hebben de huizenprijzen in veel gemeenten nieuwe records bereikt. Wel vlakt de landelijke prijsstijging in de laatste kwartalen af.