Prijzen koopwoningen 2,9 procent hoger in oktober, minder woningen verkocht

In oktober waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 2,9 procent hoger dan een jaar eerder. Een maand eerder was de prijsstijging ook 2,9 procent. De prijsstijging jaar op jaar van bestaande koopwoningen vlakt na november 2024 bijna onafgebroken af. Vergeleken met september stegen de prijzen met 0,5 procent in oktober. De prijsontwikkelingen in dit bericht zijn gebaseerd op de prijsindex van bestaande particuliere koopwoningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

Vergeleken met september stegen de prijzen van koopwoningen iets

Vergeleken met september stegen de prijzen van bestaande koopwoningen in oktober met 0,5 procent. De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juli 2022 een piek. Daarna sloeg de trend om en daalde de prijsindex enige tijd. In juni 2023 begonnen de prijzen weer te stijgen. In oktober lagen de prijzen gemiddeld 17,9 procent hoger dan bij de vorige piek in juli 2022.

Minder bestaande koopwoningen verkocht in oktober

Het Kadaster maakte bekend dat het in oktober 20 376 woningtransacties registreerde. Dat is bijna 7 procent minder dan een jaar eerder. In de eerste tien maanden van 2026 zijn 196 787 woningen verkocht, bijna 2 procent meer dan een jaar eerder.

In oktober was de gemiddelde verkoopprijs voor een bestaande koopwoning 508 793 euro. Voor het bepalen van prijsontwikkelingen van bestaande koopwoningen wordt niet de verkoopprijs, maar de prijsindex gebruikt. Bij de berekening van de prijsindex wordt rekening gehouden met kwaliteitsverschillen tussen koopwoningen. In de gemiddelde verkoopprijs zit geen kwaliteitscorrectie.