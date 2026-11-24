CBS: Aantal boerenbedrijven met verbreding in 3 jaar nauwelijks gestegen

In 2026 haalt iets meer dan de helft van de bijna 49 duizend agrarische bedrijven aanvullende inkomsten uit zogenoemde verbredingsactiviteiten. 'Het aantal bedrijven met verbredingsactiviteiten is ongeveer gelijk aan 2023, maar meer dan in 2020', zo meldt het CBS dinsdag.

Energieproductie voor anderen

'Bij bijna alle vormen van verbreding daalt het aantal bedrijven, behalve bij agrarisch natuur- en landschapsbeheer en energieproductie voor anderen, daar neemt het aantal bedrijven toe', aldus het CBS op basis van een driejaarlijks onderzoek naar verbreding in de agrarische sector.

Huis-aan-huis-verkoop

Verbredingsactiviteiten zijn bijvoorbeeld agrarische producten aan huis verkopen, caravans of campers stallen, zorgtaken met de agrarische bedrijfsvoering combineren, loonwerk, agrarisch natuur- en landschapsbeheer, kinderopvang en eigen geproduceerde energie leveren aan derden.

'Meer dan één aanvullende inkomstenbron'

In 2026 heeft 38 procent van de agrarische bedrijven met verbredingsactiviteiten meer dan één aanvullende inkomstenbron uit verbreding. Dit was ook zo in 2023. Maar in 2020 was dit 34 procent.

Grootste absolute daling onder bedrijven met verkoop aan huis

Bij bijna alle vormen van verbreding daalt het aantal bedrijven, behalve bij agrarisch natuur- en landschapsbeheer en bij duurzame energieopwekking voor derden. In 2026 waren er 6,7 duizend bedrijven die inkomsten haalden uit duurzame energieopwekking voor derden. Dit is ruim 500 meer dan in 2023, een stijging van 9 procent. Agrarisch natuur- en landschapsbeheer is de meest voorkomende verbredingsactiviteit met 10,5 duizend bedrijven, 15 procent meer dan in 2023.

De grootste absolute daling was onder het aantal bedrijven dat landbouwproducten verkoopt aan huis. Dat daalde van 7,9 duizend in 2023 naar 7,1 duizend in 2026. Ook loonwerk en verwerking van landbouwproducten nam af.