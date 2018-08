Aantal gevallen van mazelen in Europa 'zorgelijk' gestegen

Meer dan 41. 000 kinderen en volwassenen in de Europese regio van de Wereld gezondheid Organisatie de WHO zijn in de eerste 6 maanden met mazelen geïnfecteerd.

Volgens de WHO overtreffen de nieuwe cijfers voorgaande jaren. Uit maandelijkse landenrapporten blijkt ook dat tot nu toe ten minste 37 mensen zijn gestorven als gevolg van mazelen.

"Na het laagste aantal gevallen van het decennium in 2016 zien we een dramatische toename van infecties en langdurige uitbraken", zegt Dr Zsuzsanna Jakab, WHO Regional Director voor Europa. "We roepen alle landen op om onmiddellijk brede, contextgerichte maatregelen te nemen om verdere verspreiding van deze ziekte tegen te gaan. Een goede gezondheid voor iedereen begint met immunisatie en zolang deze ziekte niet wordt geëlimineerd, slagen we er niet in onze doelstellingen voor duurzame ontwikkelingsdoelen na te komen. "

Zeven landen in de regio hebben dit jaar meer dan 1000 infecties bij kinderen en volwassenen gezien (Frankrijk, Georgië, Griekenland, Italië, de Russische Federatie, Servië en Oekraïne). Oekraïne is het zwaarst getroffen, met meer dan 23 000 getroffen mensen; dit is goed voor meer dan de helft van het regionale totaal. Mazelen-gerelateerde sterfgevallen zijn gemeld in al deze landen, met Servië rapportage van het hoogste aantal van 14.