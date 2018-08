Masaal aan de pijnstillers

Slikte in 2008 nog maar 94.000 Nederlanders Oxycodon, is dit inmiddels 490.000 mensen. Pijnstillers als morfine, buprenorfine en fentanyl stijgen in dezelfde lijn. Hoewel het middel Oxycondon niet verslavend is volgens Bruins, is er een stijging te zien van vergiftigingen met het middel. Dit omdat het via het internet vrij verkrijgbaar is.