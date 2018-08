Dijkhoff overweegt vaccinatieplicht

In een column op de website van de VVD zegt fractievoorzitter Klaas Dijkhoff dat hij een vaccinatieplicht wil nu steeds meer ouders hun kind niet laten inenten volgens het Rijksvaccinatie programma.

‘Feit is dat als een virus zoals de mazelen hierdoor weer meer ruimte krijgt, er kinderen ziek worden. En doodgaan. En dat de kans bestaat dat dat jouw kind is’, aldus Dijkhoff. ‘Of mijn kind. Ik vind het dus eigenlijk te bizar voor woorden dat ik moet nadenken over overheidsmaatregelen. Maar goed, het is zover gekomen.’

Daarnaast is het volgens de fractieleider belangrijk om betere voorlichting te geven over het inenten van kinderen. Dijkhoff: ‘Het gezond verstand van mensen moet worden wakker geschud.’