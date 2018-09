UMC Utrecht probeert ALS met experimentele behandeling te stoppen

Waarschijnlijk nog dit jaar start er in het ALS Centrum in het UMC Utrecht, voor een specifieke groep patiënten met Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS), een experimentele behandeling die er op is gericht om deze ziekte tot stilstand te brengen. Dit heeft het UMC Utrecht zaterdag bekendgemaakt.

Belangrijke stap

Dat is een belangrijke stap in het onderzoek om de ziekte ALS effectief aan te pakken. Jaarlijks krijgen ongeveer 500 Nederlanders de diagnose. De levensverwachting na een diagnose van ALS is gemiddeld 3 tot 5 jaar. Tot nu toe kunnen alleen de symptomen worden bestreden om de kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk te houden. Om opnieuw aandacht te vragen voor deze dodelijke ziekte en sponsorgelden te werven voor onderzoek, start Stichting ALS maandag de campagne: Balloon Battle.

Neurologisch

ALS is een tamelijk zeldzame neurologische ziekte waarbij het belangrijkste kenmerk is dat de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg, de hersenstam en de motorische schors van de hersenen afsterven. Daardoor ontstaat progressief krachtsverlies en verlamming, die uiteindelijk tot de dood leidt van de patiënt door verlamming van de ademhalingsspieren.

Wachten op groen licht

De experimentele behandeling van het ALS Centrum in het UMC Utrecht wacht nog op groen licht van het landelijk orgaan dat medisch onderzoek toetst. Daarna worden de eerste ALS-patiënten geselecteerd voor de studie. Binnen het ALS onderzoek is dit de eerste experimentele behandeling die gericht is op aangedane genen.

'Niet één ziekte'

Professor Leonard van den Berg, hoofd van het ALS Centrum: ‘Jarenlang onderzoek heeft helaas tot nu toe nog niet tot een effectieve behandeling geleid. Wel begrijpen we de ziekte steeds beter: ALS is net als kanker niet één ziekte. Het gaat om verschillende ziekten die om verschillende behandelmogelijkheden vragen.’

Nieuwe behandeling

Het gaat om een experimentele behandeling gericht op een specifieke groep patiënten met ALS. Ongeveer 7% van de patiënten met ALS heeft de genafwijking, genaamd C9orf72. Het nieuwe medicijn wordt toegediend door middel van een ruggenprik. De hoop is dat het medicijn het ziekteproces tegengaat en bij sommige patiënten zelfs verbetering in spierkracht oplevert.

Effect

Leonard van den Berg: ‘Dat effect zien we bij een vergelijkbaar medicijn bij kinderen met de spierziekte SMA. Omdat die behandeling nog maar kort geleden gestart is, weten we nog niet alles over de effecten op de langere termijn. Ook is het nog niet duidelijk bij welke patiënten het goed en minder goed werkt.’

Geld als grootste struikelblok

Op veel terreinen worden enorme sprongen voorwaarts gemaakt: duidelijker zicht op de verschillende oorzaken, medicijnen die inmiddels getest kunnen worden, het ontwikkelen van stukjes erfelijk materiaal. Maar om de snelheid in het proces te behouden, ook omdat voor sommige subgroepen de oplossing heel dichtbij lijkt, is er veel geld nodig voor verder onderzoek met de inzet van innovatieve technieken, de ontwikkeling van behandelingen en geneesmiddelen. ‘Geld mag niet het issue zijn, als een oplossing zo dichtbij is. De haven is in zicht. Nu de wind in de zeilen houden, is cruciaal’, zegt Gorrit Jan Blonk, directeur van Stichting ALS Nederland.

De Balloon Battle: #takeabreath voor ALS

Stichting ALS lanceert in dit licht de campagne Balloon Battle waarmee opnieuw aandacht wordt gevraagd voor de gevolgen van ALS om zo fondsen en donaties te werven. Patiënten sterven uiteindelijk omdat zij niet meer kunnen ademhalen omdat de ademhalingspieren uitvallen. Ademhalen is voor zoveel mensen vanzelfsprekend. Niet voor ALS patiënten. Stichting ALS Nederland roept mensen op om in tweetallen de Balloon Battle aan te gaan. Wie als eerste de balloon laat knappen, is de winnaar. De verliezer doneert aan Stichting ALS Nederland via de speciaal ontwikkelde app. Deelnemers kunnen hun persoonlijke ballonnenstrijd filmen en delen via social media en zo de aandacht voor de spierziekte bij een grotere groep onder de aandacht te brengen.