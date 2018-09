Patiënten UMCG besmet met VRE-bacterie

VRE

'Vancomycine Resistente Enterokok (VRE) is een darmbacterie die bij veel mensen voorkomt en voor gezonde mensen ongevaarlijk is. Bij patiënten met een ernstig verstoorde afweer kan de bacterie echter infecties veroorzaken die met de gangbare antibiotica moeilijk te behandelen zijn', aldus het UMCG.

Contactonderzoek

Het contactonderzoek is in volle gang. Dit betekent dat alle patiënten die mogelijk in contact zijn gekomen met de besmette patiënten worden gescreend. Ook patiënten die inmiddels naar huis of naar een ander ziekenhuis zijn gegaan, worden benaderd voor screening.

Maatregelen

Op alle betrokken afdelingen zijn aanvullende maatregelen genomen om verdere verspreiding van de VRE-bacterie te voorkomen. Inmiddels zijn andere zorginstellingen in onze regio geïnformeerd over de besmettingen, net als het netwerk van arts-microbiologen.