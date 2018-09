Nieuw ontdekte ‘superbacterie’ is opgewassen tegen alle antibiotica

Australische onderzoekers hebben een ’superbacterie’ ontdekt die bestand is tegen alle bekende soorten antibiotica. Dat melden de onderzoekers van de University of Melbourne.

Het gaat om de bacterie Staphylcoccus epidermidis die vooral voorkomt in ziekenhuizen en is verwant aan MRSA. Volgens de onderzoekers is het vooral dodelijk voor mensen die verzwakt zijn. De bacterie werd als eerste in Australië waargenomen, maar ook in andere delen van de wereld, waaronder Europa, zijn vormen van de bacterie gevonden.

De bacterie kan volgens de onderzoekers ernstige infecties veroorzaken en in sommige gevallen zelfs leiden tot de dood.