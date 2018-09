Grote toename legionellose in Nederland

Via de GGD’en kwamen er afgelopen jaar 561 meldingen van legionellose binnen. Nooit eerder registreerde het RIVM zo veel meldingen van deze ziekte als in het afgelopen jaar. Een andere luchtweginfectie viel ook op: In de winter van 2017/2018 werden 900.000 mensen ziek door het griepvirus, zo’n 400.000 mensen meer dan het jaar ervoor.