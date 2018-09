Alle 14-jarigen krijgen nieuwe oproep vaccinatie meningokokken

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) lanceert maandagmiddag een nieuwe vaccinatiecampagne tegen de Meningokokkenziekte, gericht op jongeren. Vanaf komend weekend krijgt iedereen in het jaar waarin hij 14 wordt een uitnodiging voor een prik tegen deze gevaarlijke bacterie. Aanleiding is de toename van het type W van de ziekte, die in tegenstelling tot andere typen ook gevaarlijk is voor jongeren.

Reden voor deze maatregel is dat in de afgelopen jaren een stijging te zien is van het aantal mensen dat de infectie meningokokken type W oploopt. Met deze extra vaccinatieronde moet die groei worden ingedamd. Het extra programma komt naast de al geplande meningokokkenvaccinatie van kinderen die geboren zijn na 30 april 2004. Vanaf oktober 2018 krijgen namelijk alle jongeren die 14 jaar worden de vaccinatie aangeboden.

Ernst van de ziekte

De ziekte wordt veroorzaakt door de meningokokbacterie die van mens op mens overdraagbaar is. Een besmetting kan leiden tot hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging, waardoor de geïnfecteerde persoon in shock kan raken met de dood tot gevolg. Sinds 2002 worden kinderen van 14 maanden oud tegen type C van de ziekte ingeënt. Vanaf mei dit jaar zijn type A,W en Y daaraan toegevoegd.

Stijging van infecties stoppen

In de afgelopen jaren is een stijging te zien in het aantal infecties met type W. In 2017 werd dit type van de ziekte nog gemiddeld zes keer per maand geconstateerd, dat is in 2018 gestegen naar gemiddeld tien keer per maand. Het RIVM verwacht dat als er niets extra’s aan wordt gedaan, de stijging doorzet.

‘Zoveel mogelijk bescherming bieden’

“De kans om geïnfecteerd te raken met meningokokken type W is ondanks de groei heel erg klein, maar om erger te voorkomen moeten we ingrijpen”, zegt staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS. “Het is een vreselijke en destructieve ziekte. Daarom moeten we er alles aan doen om mensen zoveel mogelijk bescherming te bieden.”

Het streven is om de vaccinatie eind 2019 aan alle dan 14- tot en met 18-jarigen aangeboden te hebben.

Rotavirusvaccinatie

Daarnaast wordt een vaccinatie tegen het rotavirus toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma. Alleen jonge kinderen die lichamelijk extra kwetsbaar zijn krijgen deze vaccinatie via druppels in de mond aangeboden zodra ze zes weken oud zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen die te vroeg zijn geboren, een laag gewicht hebben bij geboorte of een aangeboren afwijking hebben. Zij hebben het meeste belang bij een vaccinatie tegen het virus dat een ontsteking aan maag of darmen kan veroorzaken, wat bij hen tot ingrijpende gezondheidsproblemen kan leiden.

Het is de bedoeling dat de eerste kinderen komend jaar worden ingeënt. Staatssecretaris Blokhuis zal na twee jaar kijken of het zinvol is om de vaccinatie aan alle kinderen aan te bieden.

Maternale kinkhoestvaccinatie

Staatssecretaris Blokhuis heeft ook de knoop doorgehakt over de uitvoering van de vaccinatie bij zwangeren tegen kinkhoest. Hij heeft besloten dat de jeugdgezondheidszorg deze taak het beste kan uitvoeren.

“De professionals bij de jeugdgezondheidszorg hebben de kennis over het Rijksvaccinatieprogramma al in huis en zijn gewend aan het geven van informatie over vaccinaties en het beantwoorden van vragen over dit onderwerp. Voor zwangere vrouwen die een eerste kindje verwachten is de jeugdgezondheidszorg over het algemeen nieuw, maar voor zwangeren die een volgend kindje verwachten is de jeugdgezondheidszorg bekend, juist ook als locatie voor vaccinaties”, zegt Blokhuis.

De jeugdgezondheidszorg zal de vaccinatie toedienen aan de zwangere vrouw, zodat de zuigeling vanaf geboorte beschermd is tegen kinkhoest. De betrokken partijen streven ernaar om komend jaar te beginnen met het aanbieden van deze vaccinatie aan alle zwangere vrouwen.