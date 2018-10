Helft vrouwen 45-plus krijgt ernstige ongeneeslijke hersenziekte

De helft van de Nederlandse vrouwen en één op de drie mannen van middelbare leeftijd krijgt een beroerte, dementie of Parkinson in de rest van zijn of haar leven. Mannen lijden vaker op jongere leeftijd aan een beroerte, terwijl vrouwen vaker dementie krijgen, zo blijkt uit onderzoek op basis van bevolkingsonderzoek ERGO in Rotterdam gepubliceerd in het Britse medisch wetenschappelijk tijdschrift Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry.

Niet te voorkomen

Arts-onderzoeker Silvan Licher van de afdeling Epidemiologie van het Erasmus MC: 'Een groot deel van deze veelvoorkomende neurologische ziekten is helaas nog steeds niet goed te voorkomen of te behandelen. Hoewel er in de afgelopen jaren veel vooruitgang is geboekt in het beter begrijpen van de oorzaken van deze ziekten, blijven preventieve of therapeutische ontwikkelingen achter in vergelijking met andere veel voorkomende ziekten, zoals kanker en hartaandoeningen.'

Risico verkleinen

Een belangrijke vervolgvraag is hoe deze cijfers veranderen wanneer het lukt om het ziekteproces uit te stellen. Hoogleraar Epidemiologie Arfan Ikram: 'In onze studie hebben we dit gesimuleerd door het moment van diagnose naar achteren te schuiven. We zien dan dat het risico dat iemand een beroerte, dementie of Parkinson krijgt in de rest van zijn of haar leven verkleind kan worden met 20 procent vanaf 45-jarige leeftijd tot 50 procent vanaf 85-jarige leeftijd. Echter, in onze benadering is geen goed onderscheid te maken tussen vertragen van het ziekteproces en te laat stellen van de diagnose. Het is noodzakelijk om dit in vervolgonderzoek nauwkeurig te ontrafelen.'

Meer onderzoek

Ikram: 'Dit is de eerste keer dat de kans op ongeneeslijke hersenziekten in kaart is gebracht. Deze studie onderstreept het belang van investeringen in onderzoek naar deze ziektebeelden. Het Deltaplan Dementie is een goede eerste stap, maar is ontoereikend om het tij te keren. Meer onderzoek naar beroerte, dementie en Parkinson is hard nodig.'