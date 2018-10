Door maagverkleining minder hartinfarcten bij diabetespatiënten

Door de maagverkleining neemt ook het risico op een hartinfarct of een beroerte sterk af. Het onderzoek werd gedaan onder ruim 20.000 patiënten. Vijfduizend van hen had tussen 2055 en 2011 door een operatie een kleinere maag gekregen. Dit melden onder meer NRC en RTL Nieuws. Dat een maagverkleining helpt om het lichaamsgewicht omlaag te brengen was wel bekend. Nu is aangetoond dat een maagverkleining ook andere positieve effecten heeft op de gezondheid, zoals eerder al wel werd vermoed.

Patiënten met diabetes type 2

Het gaat dan om patiënten met diabetes type 2. Dat is de vorm van diabetes die vaak op latere leeftijd optreedt en waarbij het lichaam niet goed meer reageert op insuline. Door dat hormoon wordt de bloedsuikerspiegel geregeld. Deze patiënten die een maagverkleining ondergingen bleken aanmerkelijk minder vaak te worden getroffen door een hartinfarct of een beroerte dan mensen die medicijnen of insuline gebruikten.

Mensen die te dik zijn en er niet in slagen door verandering van eet- en leefgewoonten af te vallen hebben baat bij een maagverkleining. Door zo'n operatie raken ze vaak tientallen kilo's lichaamsgewicht kwijt en verdwijnen de risicofactoren voor hartziekten gedeeltelijk. De risicofactoren zijn behalve het te hoge lichaamsgewicht, een te hoge bloeddruk en een te hoog cholestorolgehalte.

Het artikel van de Amerikaanse onderzoekers is gepubliceerd in de JAMA.