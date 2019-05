Ruim 24.000 jongeren halen de vaccinatie tegen meningokokkenziekte bij GGD Utrecht

Van 25 maart tot met 18 april 2019 vond de vaccinatiecampagne tegen de meningokokkenziekte plaats bij GGD regio Utrecht. Jongeren geboren in 2001, 2002 en tussen 1 januari en 1 mei 2004 konden gratis de vaccinatie tegen Meningokokken ACWY halen. Gemiddeld heeft 80% van de uitgenodigde jongeren de vaccinatie gehaald. Dit zijn bijna 24.500 jongeren in de regio Utrecht. In juni 2019 kunnen jongeren geboren in 2003 en 2005 de vaccinatie halen bij GGD regio Utrecht. Vanaf 18 mei 2019 ontvangen deze jongeren hier een uitnodiging voor.

Volgende vaccinatiecampagne start in juni

Jongeren geboren in 2005 en 2003 kunnen tussen 3 juni tot en met 28 juni 2019 de prik tegen meningokokkenziekte halen. In juni 2019 vindt ook de inhaalcampagne plaatst voor jongeren die in maart en april jl. de prik niet hebben gehaald. “We zijn tevreden met de opkomst in maart en april, maar we hopen natuurlijk dat in juni de opkomst nog hoger is! Verder zijn in juni ook de inhaalmomenten; tieners die in maart en april geen gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging, kunnen dan alsnog de vaccinatie halen”, aldus Marijke Kolsteren, manager Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht.

Vaccineren tegen meningokokken ACWY

Sinds 2015 worden jaarlijks steeds meer mensen ziek door een besmetting met de meningokok, type W. Deze bacterie kan hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging veroorzaken. De vaccinatie moet een verdere toename van het aantal ziektegevallen voorkomen. De keuze om tieners te vaccineren heeft te maken met het feit dat zij relatief vaker drager zijn van de bacterie en daarom meer kans op de ziekte hebben. Daarnaast dragen tieners in belangrijke mate bij aan de verspreiding van de bacterie. Verwacht wordt dat het vaccineren van tieners leidt tot groepsbescherming en daarmee ziekte voorkomt in alle leeftijdsgroepen.

Over de meningokokbacterie

De meningokokbacterie kan in de neus of keel zitten en kan verspreid worden door hoesten, niezen of zoenen. Meestal worden mensen hier niet ziek van. Komt de bacterie in de bloedbaan of het zenuwstelsel dan kan iemand in korte tijd ernstig ziek worden.