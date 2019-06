Gezamenlijke aanpak medicatieveiligheid

In Nederland overlijden jaarlijks ongeveer 1.000 mensen door foutief medicijngebruik. Dat aantal moet drastisch omlaag. Hetzelfde geldt voor de bijna 50.000 ziekenhuisopnames die het gevolg zijn van verkeerd gebruik van medicijnen. In opdracht van minister Bruno Bruins (Medische Zorg) werkt een groep van ruim 50 experts en patiënten de komende maanden aan een gezamenlijke aanpak. Deze alliantie medicatieveiligheid gaat vandaag van start en komt dit najaar met concrete acties en doelstellingen om het aantal incidenten terug te dringen.

Minister Bruins: “Het hoge aantal incidenten als gevolg van medicatiefouten is mij een doorn in het oog; de cijfers vormen een schril contrast met het niveau van onze zorg. Medicatieveiligheid staat al jaren hoog op de agenda. Er gebeurt heel veel, maar toch is het aantal vermijdbare opnames en sterfgevallen de laatste jaren helaas niet gedaald. Er is dus meer nodig. Daarbij is het cruciaal dat er altijd een actueel medicatieoverzicht is, dat mensen en zorgverleners zich bewuster zijn van risico’s en dat er een goede overdracht plaatsvindt. En we moeten leren van elkaar. Er zijn nu meerdere succesvolle projecten, maar verbinding ontbreekt vaak. Zo werken bijvoorbeeld in West-Friesland huisartsen en apothekers nauw samen om nierschade door medicijngebruik te voorkomen. Zoiets kan in heel Nederland; en dat geldt voor veel meer initiatieven.”

De alliantie medicatieveiligheid zal de komende maanden werken aan een totaalplan, waarbij wordt ingezet op drie thema’s: goede (elektronische) medicatieoverdracht; optimaliseren van medicijngebruik en meer samenwerking tussen alle disciplines. Het gaat om een groep van ruim 50 organisaties en experts. Alle partijen die een rol spelen in het medicatieproces zijn vertegenwoordigd: artsen, apothekers, verpleegkundigen, paramedici, assistenten en patiëntenkoepels.

Door fouten in het gebruik van medicijnen kunnen mensen ziek worden, in het ziekenhuis terecht komen en zelfs overlijden. Ongeveer de helft van deze fouten is vermijdbaar. Incidenten met medicatie komen vooral voor bij kwetsbare mensen, zoals ouderen die vanwege meerdere aandoeningen bij verschillende zorgverleners in behandeling zijn. Het probleem groeit mee met het toenemende gebruik van medicijnen en de vergrijzing.