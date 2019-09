Half miljoen kinderen gaan niet naar de tandarts

Mede hierdoor gaat een groep van ruim een half miljoen kinderen in Nederland niet naar de tandarts met alle kwalijke gevolgen van dien voor hun gezondheid. Op DSW na nam echter geen enkele verzekeraar het initiatief om ouders te benaderen serieus, tot grote ergernis van ANT-vice-voorzitter, tandarts Ravin Raktoe: “De excuses om niet mee te werken kwamen er vrij vertaald bijna altijd op neer dat de eigen financiële positie belangrijker was, dan het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij willen de minister daarom dringend verzoeken om de overige verzekeraars te sommeren het goede voorbeeld van DSW te volgen.”

De ANT is vorig jaar het gesprek met de zorgverzekeraars aangegaan en heeft het verzoek bij hen neergelegd. In tegenstelling tot tandartsen weten zorgverzekeraars wie deze kinderen zijn en kunnen ze hen eenvoudig bereiken. Uiteindelijk heeft verzekeraar DSW de handschoen opgepakt en concreet werk gemaakt van het laagdrempelige verzoek: schrijf ouders van kinderen die de tandarts niet bezoeken aan en wijs ze op het recht op vergoeding vanuit de basisverzekering. Uit de resultaten van het initiatief van DSW blijkt dat het simpelweg schrijven van een brief enorm effectief is. In samenwerking met lokale partijen heeft DSW 296 ouders met kinderen in Schiedam benaderd met een brief. Gevolg hiervan is dat er van hen al 127 in het eerste halfjaar de tandarts hebben bezocht. Dit is 43% van de jeugd die de tandarts nooit of zelden bezocht.