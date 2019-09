Steeds meer Nederlanders hebben last van huisstofmijtallergie

Een allergie klinkt misschien vrij onschuldig maar iemand die allergisch is kan vrij ernstige klachten ontwikkelen. De meest bekende allergieën zijn voedselallergieën waarbij iemand allergisch is voor een bepaalde soort voeding zoals noten of een bepaald soort fruit. Naast voedselallergie zijn er verschillende inademingsallergieën waarvan hooikoorts de bekendste variant in Nederland is.

Uit wetenschappelijk onderzoek van het Isala ziekenhuis in Zwolle is gebleken dat met name het aantal patiënten met deze inademingsallergieën de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Naast hooikoorts is huisstofmijtallergie een van de meest voorkomende allergieën.

Wat is huisstofmijt

Huisstofmijt zijn hele kleine beestjes van nog geen halve millimeter die je nauwelijks met het blote oog kan zien. Deze beestjes leven het liefst op donkere en enigszins vochtige plaatsen met een temperatuur van 25 graden. Ze voeden zich met huidschilfers van mensen; vandaar dat matrassen, dekbedden en hoofdkussens de plaats zijn waar ze het meest te vinden zijn. Huisstofmijten zijn op zich onschadelijk maar je kunt er dus wel allergisch voor zijn.

Symptomen huisstofmijtallergie

Als je een huisstofmijtallergie hebt zal je met name in de herfst en winter hier last van hebben omdat in deze tijd van het jaar er meer huisstofmijten zijn. De klachten ontwikkelen zich meestal ’s nachts en ’s ochtends bij het opstaan. De meest voorkomende symptomen zijn:

• Slecht slapen / vermoeidheid

• Jeukende en tranende ogen

• Niesbuien

• Moeite met ademhalen, piepende ademhaling, benauwdheid

Wat kan je er tegen doen

Omdat de meeste huisstofmijten in je bed leven is dit ook de plek waar je ze het beste aan kan pakken. Tips om huisstofmijt zo veel mogelijk tegen te gaan:

• Ventileer je slaapkamer goed

• Was je beddengoed regelmatig op 60 graden

• Doe een anti-allergie matrashoes om je matras

• Doe een anti-allergie kussenbeschermer om je hoofdkussen

• Kies voor een dekbed met anti-allergie tijk

Keurmerk voor anti allergie beddengoed

Keurmerk voor anti allergie beddengoed

Er zijn steeds meer beddengoed fabrikanten die speciaal beddengoed ontwikkelen voor mensen met een huisstofmijtallergie. Dekbedden die dit keurmerk dragen, hebben een tijk die zo dicht is geweven dat de huisstofmijten hier niet doorheen kunnen.