RIVM ontvangt 6 nieuwe meldingen COVID-19, totaal komt op 24

Bron nog onbekend

Bijna alle personen bij wie het coronavirus is vastgesteld zijn reizigers afkomstig uit Noord-Italië of zijn gezinscontacten van een eerdere patiënt. Van enkele patiënten is de bron van de besmetting nog onbekend. Dit is nog in onderzoek. De Gemeentelijke Gezondheidsdiensten hebben een contactonderzoek opgestart.