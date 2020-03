Cornonavirus eist derde leven; 265 positief geteste patiënten

Vandaag zijn twee patiënten met het nieuwe coronavirus overleden. Beiden hadden ernstige onderliggende medische problemen. Het gaat om een 86-jarige man die opgenomen was in het Bernhoven Ziekenhuis te Uden en een 82-jarige man uit het Zuyderland Medisch Centrum in Sittard/Geleen. Wat de besmettingsbron van deze patiënten is, is in onderzoek.