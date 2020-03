Corona-update: 1 patiënt overleden, 61 nieuwe patiënten, totaal 382 positief getest

Bron bij 156 gevallen onbekend

Van de 382 zijn er 161 besmet geraakt in het buitenland. Voor 156 gevallen is de bron onbekend of is onderzoek nog gaande. Ruim de helft daarvan woont in Noord-Brabant. De meeste mensen die positief zijn getest, wonen in de provincie Noord-Brabant: 157 personen. In de provincie Utrecht wonen 55 gemelde gevallen.

Patiënt overleden

'Maandag 9 maart is een patiënt overleden, een 78-jarige met een kwetsbare gezondheid. In totaal zijn nu 4 personen met het coronavirus overleden', aldus het RIVM.