Moeders kunnen gewoon borstvoeding geven tijdens coronacrisis

Het coronavirus lijkt in Europa voor steeds meer besmettingen te zorgen. Dit roept volgens borstvoedingoranginsatie La Leche League vanzelfsprekend vragen op bij moeders die borstvoeding geven. Er is nog niet veel bekend over het virus.

Eén van de grote voordelen van borstvoeding is dat het op verschillende manieren bescherming biedt tegen luchtweginfecties. Moeders die zijn blootgesteld aan het virus gaan antistoffen en andere immuun-factoren aanmaken die via de moedermelk aan de baby worden doorgegeven. Hierdoor is er minder kans dat de baby ziek wordt.

Als een moeder of een ander gezinslid besmet raakt met het coronavirus, is er een hele grote kans dat de baby ook al is blootgesteld aan het virus. De gezinsleden zijn namelijk al besmettelijk vóórdat ze symptomen beginnen te krijgen. Juist omdat de baby waarschijnlijk al blootgesteld is aan het virus, is het héél belangrijk om de borstvoeding niet te onderbreken. De immunologische bestanddelen in de moedermelk helpen te voorkomen dat de baby ziek wordt en ondersteunen zijn immuunsysteem.

Bij een besmetting in het gezin is het volgens de organisatie niet nodig om de borstvoeding te onderbreken, of om moeder en baby van elkaar te scheiden. Als een baby geen borstvoeding krijgt, krijgt het ook de beschermende stoffen niet meer. Verder kan het (tijdelijk) onderbreken van borstvoeding veel extra stress opleveren, zowel praktisch als emotioneel. Mochten moeder en baby toch gescheiden worden, bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname, dan kan moeder geholpen worden om haar melkproductie in stand te houden door af te kolven. Acuut stoppen met borstvoeding verhoogt het risico op borstontsteking.

Om besmetting te voorkómen is het belangrijk om goede hygiëne te handhaven, zoals handen wassen en als de moeder besmet is met het corronavirus mogelijk dragen van een beschermend mondkapje.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verstrekt op hun website richtlijnen en andere informatie over het coronavirus in verschillende talen. UNICEF geeft ook informatie over het geven van borstvoeding tijdens een COVID-19 infectie. In Nederland is informatie te vinden via de websites van de overheid en het RIVM.