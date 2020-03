NL-Alert verstuurd met instucties coronavirus

In het bericht stond: ‘ Volgens instructies Rijksoverheid op: houd 1,5 meter afstand! Bent u ziek of verkouden? Blijf thuis. Bescherm uzelf en de mensen om u heen. Samen tegen Corona. Keep your distance tot others.'

Zo werkt NL-Alert

NL-Alerts worden uitgezonden door de zendmasten van de Nederlandse telecomproviders. Tijdens een ramp, ernstig incident of crisis bepaalt de overheid in welk gebied het NL-Alert wordt uitgezonden. Alle zendmasten die bereik hebben in het gebied, zenden het NL-Alert uit. Ook worden NL-Alerts in het gebied getoond op veel digitale reclamezuilen en vertrekborden in het openbaar vervoer.