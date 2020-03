7 op de 10 jongeren maakt zich zorgen over de coronacrisis

Het uitbreken en de verspreiding van het coronavirus in de wereld houdt iedereen in Nederland bezig. De maatregelen die de overheid neemt om de verspreiding tegen te gaan raakt iedere Nederlander, zo ook jongeren. In een enquête, uitgezet door Stichting TeamAlert onder jongeren tussen de 12 en 24 jaar, komt naar voren dat ruim 7 op de 10 van de 462 ondervraagde jongeren zich zorgen maakt om de crisis. Sommige jongeren geven aan zich ‘down’ te voelen door het virus en de gevolgen die het heeft op Nederland.



Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de overheid meerdere maatregelen ingesteld. 86% van de jongeren geeft aan begrip te hebben voor deze maatregelen. Sommige ondervraagden vinden het wel vervelend om nu thuis te blijven, maar ze weten dat het nodig is om het probleem aan te pakken. 65% van de jongeren vinden de getroffen maatregelen goed en 82% houdt zich aan deze maatregelen. Meerdere ondervraagden irriteren zich aan andere mensen die zich niet aan de maatregelen houden. Ze geven ook aan dat iedereen in Nederland de door de overheid getroffen maatregelen serieus moeten nemen, om geen mensen uit de risicogroepen in gevaar te brengen.



Verreweg de meeste jongeren zitten bij hun ouders in quarantaine en houden zich vooral bezig met het kijken van films en series, het gebruiken van social media en hun school- of studiewerk. Enkele ondervraagden vinden het lastig om nu geen sociaal contact te kunnen hebben met vrienden, maar zijn blij dat er online alternatieven zijn zoals de Houseparty-app. 65% van de jongeren spreekt online af met vrienden via zulke apps, terwijl 21% nog met vrienden in het echt afspreekt. Een vijfde van de jongeren spreekt niet met vrienden af. Sommige jongeren voelen zich dan ook eenzaam in quarantaine en hebben moeite om thuis actief bezig te zijn.