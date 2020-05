Coronaregels worden langszaam versoepeld

Rutte laat weten dat we langzaam de 1,5 meter samenleving gaan uitbouwen, maar zegt dat iedereen zijn verstand moet blijven gebruiken. Door de versoepeling van de maatregelen zullen het aantal besmettingen logischerwijs toenemen.

Advies blijf thuis wordt versoepeld

Het advies blijft dat men thuis moet blijven als men klachten heeft. Zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren en werk zoveel mogelijk thuis. Het advies om thuis te blijven wordt versoepeld, maar vermijd druktes. Minister de Jonge zegt dat mensen van 70 jaar en ouder voorzichtig moeten blijven en we onze handen moeten blijven wassen. Het virus blijft actief totdat er een vaccin is.

Testen op virus

Ook worden het aantal testen uitgebreid. Niet alleen de kwetsbaren worden getest, maar ook politie, marechaussee, handhavers, leraren en medewerkers van de kinderopvang. Vanaf 11 mei komen hier de mensen die een contactberoep hebben en weer aan het werk mogen. Vanaf 1 juli kan iedereen met klachten worden getest.

Volgens Rutte is er een tijdsplanning gemaakt tot 1 september, die alleen gevolgd kan worden als dit het toelaat.

11 mei

Zo kunnen op 11 mei de basisscholen weer gedeeltelijk open. Ook de contactberoepen als kappers, manicuren en pedicuren mogen weer aan het werk. Ook rijinstructeurs vallen onder deze categorie en zullen weer aan het werk mogen. Sporters vanaf 18 jaar mogen buiten sporten met 1,5 meter afstand en nog geen wedstrijden.

1 juni

Op 1 juni wil het kabinet het Voortgezet Onderwijs weer opstarten. De manier waarop dit zal gebeuren zal nog worden uitgewerkt. In het Openbaar Vervoer wordt het verplicht om een mondkapje te dragen. Ook mag de horeca weer terrassen openen met de 1,5 meter afstand. Met een maximum van 30 bezoekers mogen musea, bioskopen en theaters weer open. Dit alleen als er vooraf een kaartje is gekocht.

15 juni maakt men een tussen sprongetje en mag er op het MBO praktijkexamens weer afgenomen worden en praktijk lessen gegeven worden.

1 juli

Vanaf 1 juli mogen groepen groter worden van 30 personen naar 100 personen in kerken, huwelijken en uitvaarten. Ook zal het Openbaar Vervoer weer een volledige dienstregeling rijden. Om zoveel mogelijk afstand te bewaren zal maar 40 procent van de coupes in gebruik zijn en is het dragen van een mondkapje verplicht.

Campings mogen hun deuren ook weer openen doordat gemeenschappelijk sanitair zoals wc’s en douches weer gebruikt mogen worden.

1 september

Casino’s, sekswerkers, coffeeshops en sauna’s mogen vanaf 1 september weer open en aan het werk. Ook zullen contact sporten en betaald voetbal weer mogelijk zijn. De sportkantines mogen vanaf 1 september ook weer open. Over evenementen met veel publiek, zoals festivals en grote concerten wordt voorafgaand aan 1 september een besluit genomen.