CBD-olie als supplement tegen kanker?

Aan cannabidiol, de werkzame stof in CBD-olie, wordt door velen een geneeskrachtige werking toegedicht. Het zou een probaat middel zijn om pijn te verlichten en ook wordt vaak een koppeling naar de ziekte kanker gemaakt. Is CBD-olie werkelijk een wondermiddel dat kanker kan genezen? Of is de wens hier de vader van de gedachte en wordt deze bewering vooral als marketingtruc gebruikt?

Autoriteit op het gebied van kanker

In ons land geldt KWF Kankerbestrijding als autoriteit op het gebied van de ziekte kanker. Je kunt er met vragen terecht en de organisatie zamelt jaarlijks grote sommen geld in die onder meer worden besteed aan het onderzoek naar de ziekte kanker. Als er dus iemand recht van spreken heeft over kanker en alles wat daarmee samenhangt, is het KWF Kankerbestrijding wel. De organisatie heeft op de eigen website een aparte pagina gewijd aan cannabisolie, zoals CBD-olie ook wel wordt genoemd. Daarin wordt een uitspraak aangehaald van het Bureau voor Medicinale Cannabis. Dit is de overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor de productie van cannabis voor medicinale doeleinden. Gesteld wordt dat er voldoende wetenschappelijke gegevens beschikbaar zijn die aantonen dat cannabis werkzaam is tegen pijn bij kanker. Overigens geldt dat ook bij pijn door multiple sclerose, reumatische artritis of een chronische darmontsteking.

Minder misselijk van chemokuur

Niet alleen helpt CBD-olie de pijn te verminderen, ook zorgt het ervoor dat iemand minder snel misselijk wordt. Juist dat is voor mensen die een chemokuur ondergaan een pluspunt. Misselijkheid komt vaak voor bij kankerpatiënten en is bepaald geen pretje. Als je dat met CBD-olie kunt afremmen, is er alvast weer iets gewonnen. Kort samengevat kun je stellen dat CBD-olie goed in staat is om bepaalde symptomen te verlichten.

Kan het kanker ook genezen?

Hiervoor is helaas onvoldoende bewijs bekend. Er zijn wel studies die wijzen op een verband tussen het toedienen van CBD-olie en de afbraak van kankercellen, maar dat zijn slechts aannames. Meestal wordt er gesproken van een effect dat cannabis heeft op kankercellen, maar daarmee is nog niet gezegd dat het de ziekte kan genezen. Bovendien hangt het natuurlijk ook sterk af van de dosis die iemand toegediend krijgt. CBD-olie bestaat namelijk in meerdere varianten. Alleen de goede kwalitatieve CBD-olie bevat een hoge concentratie van het effectieve cannabidiol. Ga nooit in zee met louche aanbieders maar kies voor het allerbeste product, gewonnen uit de beste kwaliteit Europees industriële hennep.