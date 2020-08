Elke minuut 3 doden en 85 nieuwe besmettingen door coronavirus

Wereldwijd overlijden er elke minuut gemiddeld 3 personen door het coronavirus. Er worden ook elke minuut gemiddeld 85 nieuwe personen besmet door het virus. Dit blijkt uit de huidige cijfers die vandaag op het COVID-19 Dashboard van het Center for Systems Science and Engineering (CSSE) van de Johns Hopkins Universiteit zijn te lezen.

Ruim 18,5 miljoen besmettingen, 700.000 doden

Wanneer je nu een blik werpt op dit dashboard, dat wereldwijd bijhoudt hoeveel besmettingen en doden er inmiddels sinds het begin van de echte uitbraak van het coronavirus begin maart van dit jaar zijn geregistreerd, kun je zien dat het aantal personen dat op dit moment wereldwijd besmet is geregistreerd ruim 18,5 miljoen bedraagt. Het aantal doden wereldwijd bedraagt op dit moment ruim 700.000.

Per minuut

Zoals gezegd begon de echte uitbraak van het coronavirus begin maart. Op dit moment zijn we ruim 150 dagen verder oftewel 216.000 minuten. Wanneer je nu het aantal besmettingen van ruim 18,5 miljoen deelt door 216.000 minuten dan kom je dus gemiddeld op ruim 85 besmettingen per minuut. Als je het aantal doden van ruim 700.000 deelt door 216.000 minuten kom je op ruim 3 doden gemiddeld per minuut.

Overlijdenspercentage wereldwijd

Wereldwijd zijn er dus op dit moment ruim 18,5 miljoen personen besmet met het coronavirus en zijn er ruim 700.000 mensen overleden aan het virus. Hieruit valt op te maken dat wereldwijd 3,78% van de besmette mensen zijn overleden. Het overlijdenspercentage door het coronavirus bedraagt wereldwijd gemiddeld dus 3,78%.

Top vijf zwaarst getroffen landen

De meeste besmettingen zijn in de Verenigde Staten. Daar zijn op dit moment 4.771.236 mensen besmet. Het aantal doden daar bedraagt op dit moment 156.830. Hieruit valt op te maken dat ruim 3,28% van de mensen die daar besmet worden komen te overlijden. Het overlijdenspercentage van de VS van 3,28% ligt dus 0,5% onder het wereldwijde overlijdenspercentage van 3,78%. Op nummer twee staat Brazilië. Daar zijn nu 2.801.921 mensen besmet en bedraagt het dodental 95.819. Het overlijdenspercentage bedraagt 3,41%. Hier het overzicht van de top vijf landen:

besmettingen doden overlijdenspercentage

1. VS 4.771.236 156.830 3,28%

2. Brazilië 2.801.921 95.819 3,41%

3. India 1.908.254 39.795 2,09%

4. Rusland 859.762 14.327 1,67%

5. Zuid-Afrika 521.318 8.884 1,70%

Nederland en buurlanden

In Nederland zijn er op dit moment in totaal 56.279 besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Het aantal mensen dat inmiddels aan het coronavirus is overleden bedraagt 6.170. Het overlijdenspercentage in Nederland komt daarmee op 10,96%. In onze buurlanden zijn de cijfers als volgt. In Duitsland zijn er op dit moment 212.828 personen geregistreerd die besmet zijn met het coronavirus. Het aantal personen dat is overleden bedraagt 9.166. Het overlijdenspercentage in Duitsland komt daarmee op 4,31%. En tenslotte in België zijn er 70.648 besmettingen geregistreerd op dit moment. Het aantal doden daar bedraagt nu 9.852. Het overlijdenspercentage in België komt daarmee op 13,94%.

Schatting RIVM maart 2020

Het RIVM deed begin maart van dit jaar een schatting dat ongeveer 50 tot 60 procent van de Nederlanders besmet zal raken met het coronavirus. Als dat werkelijk gaat gebeuren dan zullen in Nederland volgens de schatting van het RIVM dus ongeveer 8,5 miljoen mensen worden besmet. Op dit moment zijn er in Nederland dus 'pas' ruim 56.000 besmettingen officieel geregistreerd maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk veel hoger zoals het RIVM, eerst dagelijks en nu wekelijks, in haar updates er ook bij vermeldt. Zolang er nog geen effectief vaccin beschikbaar is zal het aantal besmettingen en doden wereldwijd dus alleen nog maar verder oplopen