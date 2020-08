Opmars coronavirus zet door, ruim 4.000 nieuwe besmettingen in week

1.448 meldingen meer dan vorige week

'Afgelopen week zijn er 4.036 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat zijn 1.448 meer meldingen dan het aantal meldingen van vorige week', zo laat het RIVM vandaag weten. 'Er zijn in de afgelopen week 38 patiënten gemeld die voor COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat zijn er 6 minder dan vorige week. Er zijn 9 laboratorium-bevestigde COVID-19 patiënten als overleden gemeld, 3 meer dan in de week er voor', aldus het RIVM.

100.000 coronatests

Bijna 100.000 mensen hebben zich in de afgelopen week laten testen in de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst teststraten. Dat is iets minder dan in vergelijking met de week daarvoor. Het percentage positieve testen op landelijk niveau is deze week gestegen van 2,3% in de week van 27 juli naar 3,6% in de week van 3 augustus. Het reproductiegetal ligt net als vorige week boven de 1. Zie het nieuwsbericht stijgende trend vastgestelde besmettingenCOVID-19 zet door.

Werkelijke aantallen hoger

De in de afgelopen week gemelde patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen week positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen weken soms nog aangevuld. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zijn de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

Nagekomen meldingen

Om technische redenen is in de periode van 14 juli tot 10 augustus, een aantal COVID-19 meldingen niet tijdig ontvangen door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . Deze meldingen waren wel bekend bij de betreffende GGD’en. In de periode van 14 juli tot 3 augustus betreft het 34 meldingen van vastgestelde besmettingen, geen ziekenhuisopnames en geen overlijdens. In de periode van 3 tot 10 augustus gaat het om 121 meldingen, 2 ziekenhuisopnames en 0 overlijdens. Vandaag is een correctie van deze nagekomen meldingen en updates opgenomen in de data.