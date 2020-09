Afgelopen 24 uur 1.270 nieuwe besmettingen, hoogste sinds half april

In de afgelopen 24 uur zijn er vrijdag bij het RIVM 1.270 meldingen van nieuwe besmettingen binnengekomen. Dit hoge aantal werd sinds half april, vlak na het begin van de uitbraak van het coronavirus in Nederland, niet meer bereikt.

Signaalwaarde van 7,0 overschreden

Er zijn nu ten opzichte van gisteren 7,3 mensen per 100.000 inwoners positief getest. Met deze 1.270 nieuwe besmettingen is de signaalwaarde van 7,0 in het coronadashboard van de overheid dan ook overschreden. Mogelijk zal het kabinet daarom met aanvullende maatregelen gaan komen als de signaalwaarde van 7,0 de komende dagen opnieuw wordt overschreden.

Tweede golf

Dinsdag maakte het RIVM nog bekend dat er in de afgelopen week 5.427 nieuwe personen gemeld zijn die positief getest zijn op COVID-19. Dat waren 1.830 meldingen meer dan het aantal meldingen van de week daarvoor. De opmars van het virus lijkt daarmee richting een tweede golf te gaan als er geen verbetering optreedt.

Internationale dasboard

Het internationale coronadashboard stemt ook niet vrolijk. De teller staat vandaag op ruim 28 miljoen besmettingen wereldwijd. Het aantal personen dat door corona wereldwijs reeds is overleden gaat richting de miljoen en bedraagt op dit moment ruim 900.000. Nederland telt op dit moment ruim 83.000 besmettingen en bijna 6.300 doden als gevolg van het coronavirus.