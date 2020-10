LCPS: Aantal IC-opnames in week tijd verdubbeld

Opnames blijven stijgen

'Het aantal COVID-patiënten blijft stijgen. Dit volgt op de aanhoudende stijging van het aantal besmettingen. De IC opnames stijgen momenteel naar verhouding nog sneller dan de klinische opnames', aldus Kuipers.

Nu 1.943 COVID-patiënten opgenomen waarvan 450 op IC

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten bedraagt 1943. Dat zijn er 84 meer dan de vorige dag. Daarvan liggen er 1493 buiten de Intensive Care, 53 meer dan gisteren. Op de IC liggen 450 COVID-patiënten, 31 meer dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 456 non-COVID-patiënten op de IC, 24 minder dan gisteren. De totale IC-bezetting bedraagt daarmee 906. Dat zijn er 7 meer dan de vorige dag. Het aantal nieuwe covidopnames bedraagt 232 in de kliniek en 52 op de IC.

Verplaatsingen

In de afgelopen 24 uur zijn er 27 verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan 2 IC-patiënten. Dit blijkt uit de gegevens van het LCPS.

Nieuwe besmettingen met 8.764 gestegen

Het aantal nieuwe besmettingen in de afgelopen 24 uur is met 8.764 gestegen naar totaal 253.134. Daarmee komt het aantal positieve tests per 100.000 inwoners in de afgelopen 14 dagen op 574. Daarmee komt Nederland op positie 7 in de rangorde van landen wereldwijd naar het aantal besmettingen ten opzichte van het aantal inwoners.

Stijgend gemiddeld aantal besmettingen vanaf 11 maart

In de afgelopen week zijn er 56.971 personen positief getest op corona. Dat zijn er gemiddeld per dag 8.139. In de afgelopen 14 dagen zijn er 103.146 personen positief getest op corona. Dat zijn er 7.368 gemiddeld per dag. In de afgelopen 31 dagen zijn er 159.356 personen positief getest op corona. Dat zijn er 5.141 gemiddeld per dag. In de afgelopen 90 dagen zijn er 200.730 mensen positief getest op corona. Dat zijn er 2.230 gemiddeld per dag. IN de afgelopen 220 dagen zijn er 250.674 mensen positief getest op corona. Dat zijn er 1.161 gemiddeld per dag.