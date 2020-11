November in teken van sluipmoordenaar alvleesklierkanker

Voor Support Casper is november een bijzondere maand. Naar internationaal voorbeeld organiseert de stichting dit jaar voor het eerst een Alvleesklierkanker Awareness Maand. Dat is nodig, want deze sluipmoordenaar kost in Nederland dagelijks aan acht mensen het leven. Om geld in te zamelen voor de voortgang van het baanbrekende onderzoek naar de behandeling van alvleesklierkanker slaat Support Casper deze maand de handen ineen met Telstar. De voetbalclub uit Velsen speelt op dinsdag 10 november de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles voor Support Casper én tegen de allesverwoestende tegenstander: alvleesklierkanker. Heel Nederland is uitgenodigd voor deze nu al legendarische wedstrijd, waarvan de kaartopbrengst volledig naar het onderzoek van Prof. dr. Casper van Eijck gaat.

Virtuele tickets

Een voetbalclub die scoort tegen alvleesklierkanker? Telstar gaat het dinsdag 10 november doen. In de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles zet de club alles op alles om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de voortgang van het onderzoek van Prof. dr. Casper van Eijck. Voor de circa 3000 mensen die jaarlijks in ons land de diagnose alvleesklierkanker krijgen is het op dit moment weinig minder dan een doodvonnis – en daar moet verandering in komen. Daarom nodigen Support Casper en Telstar heel Nederland uit om via www.telstarfanshop.nl virtuele tickets te kopen voor €1,63 per stuk. Er is een onbeperkte hoeveelheid plaatsen beschikbaar, dus iedereen is welkom. Dit is een van de manieren waarop de stichting in november 2020 werkt aan bewustwording van de ziekte alvleesklierkanker en het genereren van donaties om het wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe behandelmethoden te kunnen blijven financieren.

De hele Kuip vol

Prof. dr. Casper van Eijck, behalve specialist op het gebied van alvleesklierkanker ook groot voetbalfan en clubarts van Feyenoord, is enthousiast over de stunt met Telstar: “Telstar is een bijzondere club, waar iedereen stiekem een beetje fan van is. Helaas is het in deze tijd niet mogelijk om live in het stadion te gaan zitten en het team aan te moedigen, maar dat maakt deze actie misschien juist wel extra bijzonder. We verkopen tickets voor een virtueel stadion, dus de mogelijkheden zijn eindeloos. We kunnen de hele Kuip vol krijgen – 50.000 tickets voor het goede doel. Dat zou toch geweldig zijn? Neem dus al je vrienden, familieleden, buren en collega’s gezellig mee. Ik ben er zelf ook bij, virtueel uiteraard. Het wordt een bijzondere novembermaand, waarin we alvleesklierkanker breed onder de aandacht zullen brengen!”

Actiemaand voor onderzoek, tegen alvleesklierkanker

De bekerclash tussen Heracles Almelo en Telstar kreeg op 28 oktober al een speciaal tintje. Rondom de wedstrijd werd stichting Support Casper in de spotlights gezet. Zo stelde wedstrijdsponsor en shirtsponsor van Telstar Riwald Recycling haar positie op de borst beschikbaar aan Support Casper. Heracles Almelo gaf zendtijd op de LED-boarding voor meer aandacht. Beide clubs stellen een shirt ter beschikking welke geveild zal worden en waarvan de opbrengst gaat naar onderzoek voor effectievere behandelingen van alvleesklierkanker.

Vanaf 1 november start de allereerste digitale collecteweek van Support Casper. Op de speciale website https://supportcasper.digicollect.nl kan iedereen digitaal collecteren voor onderzoek tegen alvleesklierkanker of doneren in een van de bestaande collectebussen.

Ook zorgt Support Casper deze actiemaand voor meer bekendheid voor alvleesklierkanker door middel van advertising op radio, tv en met online bannering bij diverse lokale omroepen.