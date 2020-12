RIVM: 'Zorgwekkende stijging besmettingen van 27% meldingen'

9.000 meldingen meer

In de week van 2 tot en met 8 december zijn er 43.103 nieuwe personen met een positieve COVID-19 uitslag gemeld. Dit is een stijging van ruim 9.000 meldingen vergeleken met de week daarvoor toen 33.949 meldingen werden gerapporteerd. In iedere veiligheidsregio is sprake van een stijging in het aantal positieve testuitslagen per 100.000 inwoners. Meer mensen hebben zich laten testen. Het percentage mensen met een positieve testuitslag is gestegen naar 11,6%. In de week ervoor was dat 11,1%. Het reproductiegetal ligt nog steeds ongeveer op 1.

Ziekenhuis- en IC opnames

Het aantal mensen dat met COVID-19 op de verpleegafdeling in het ziekenhuis werd opgenomen was 1.229 vergeleken met 1.007 opnames in de week ervoor. Het aantal intensive care opnames was 179 in de afgelopen week vergeleken met 183 de week ervoor.

Meer mensen getest

Van 30 tot en met 6 december werden in de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst -teststraten 339.054 testen afgenomen. Dat zijn 66.780 testen meer dan de week ervoor toen de GGD’en 272.274 mensen op COVID-19 hebben getest. Van 320.205 testen is de testuitslag bekend. Van deze groep testten 37.267 (11,6 %) personen positief. Het percentage positief nam gedurende de week toe, zowel bij personen met als zonder klachten.

Verpleeghuizen en woonzorgcentra

Ook het aantal verpleeghuislocaties en woonzorgcentra met tenminste 1 vastgestelde COVID-19 besmetting is de afgelopen week gestegen, van 77 in de week van 25 november tot en met 1 december naar 100 nieuwe verpleeghuislocaties in de week van 2 tot en met 8 december. Een verpleeghuis of woonzorgcentrum wordt meegeteld als ‘nieuwe locatie’ wanneer er tenminste 28 dagen vóór de positieve test geen nieuwe patiënten zijn gemeld.

Reproductiegetal en aantal besmettelijke personen

Het reproductiegetal van 20 november is 1. Het aantal besmettelijke personen was per die datum is 87.000.