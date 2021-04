Eerste stap: winkels en terrassen deels open, einde avondklok

Afname nieuwe opnames ziekenhuis verwacht

Steeds meer mensen krijgen een vaccinatie tegen corona, waardoor snel minder mensen ziek zullen worden. De verwachting is dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames gaat afnemen. De samenleving stap voor stap openen is niet zonder risico’s. Maar het kabinet kijkt ook naar het maatschappelijke en economische belang. Daarom neemt het kabinet de eerste voorzichtige stap in het openingsplan op 28 april.

Basisregels handhaven blijft belangrijk

Belangrijk blijft dat we ons allemaal aan de basisregels houden: handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten. En dat we ons laten vaccineren, zodra dit kan.

Eerste stap openingsplan per 28 april

Op 28 april worden de volgende onderstaande coronamaatregelen losgelaten of aangepast. Alle overige maatregelen blijven gelden:

- Einde avondklok

Op 28 april 04.30 uur vervalt de avondklok.



- Thuisbezoek naar 2 personen

Het advies voor thuisbezoek verandert. Het nieuwe advies is: ontvang maximaal 2 mensen per dag. En ga maximaal 1 keer per dag op bezoek. Beperk ook het aantal verschillende contacten in een week. Was altijd bij binnenkomst de handen en houd ook binnen 1,5 meter afstand.



- Terrassen open

Terrassen buiten kunnen van 12.00 uur tot 18.00 uur open onder voorwaarden. Het maximaal aantal gasten op een terras is 50. Er zijn vaste zitplaatsen en zelfbediening is niet toegestaan. Aan een tafel zitten maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand. Tenzij het gaat om personen uit hetzelfde huishouden en kinderen tot en met 12 jaar, dan mogen er meer mensen aan een tafel. Bezoekers kunnen binnen betalen, naar het toilet of gebruik maken van de garderobe. Binnen is een mondkapje verplicht.

In de volgende stappen van het openingsplan worden de voorwaarden voor de horeca verruimd.



- Winkels en markten open

Alle winkels mogen weer klanten ontvangen zonder winkelafspraak. Er gelden wel voorwaarden, zoals een maximaal aantal bezoekers in een winkel. Het is nog steeds belangrijk om drukte te vermijden. Ga daarom op een rustig tijdstip naar een winkel, zoals vroeg in de ochtend. En ga zo veel mogelijk alleen. Niet-essentiële winkels, zoals kledingzaken, kunnen open van 06.00 tot 20.00 uur. Essentiële winkels, zoals supermarkten, mogen weer open op hun gebruikelijke tijden. Het dragen van een mondkapje in winkels blijft verplicht. Op warenmarkten mogen ook weer andere artikelen dan levensmiddelen verkocht worden. Zoals bijvoorbeeld kleding en cosmetica.



- Hoger onderwijs 1 dag per week

Studenten aan universiteiten en hoge scholen kunnen vanaf maandag 26 april ongeveer 1 dag per week les op locatie volgen. Dit kan alleen onder voorwaarden, zoals 1,5 meter afstand houden. Vanaf mei komen zelftesten beschikbaar voor studenten en medewerkers.



- Theorie-examen mogelijk

Theorie-examens voor een rijbewijs, vaar- of vliegbewijs zijn weer mogelijk.



- Uitvaarten

Het maximaal aantal mensen bij een uitvaart wordt verhoogd naar 100.

Planning tweede stap

De tweede stap in het openingsplan staat op z’n vroegst op 11 mei gepland. Dan kan er bijvoorbeeld meer als het gaat om buitenlocaties, zoals dierentuinen en pretparken. Ook kan er dan onder voorwaarden weer binnen en meer buiten gesport worden. Op 3 mei horen we of deze tweede stap gezet kan worden. Dan wordt ook meer bekend over het reisadvies. Welke maatregelen verder nog worden losgelaten, als de cijfers het toelaten, is te zien in het overzicht van het openingsplan.